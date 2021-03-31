Украинская телеведущая Леся Никитюк 31 марта поделилась с подписчиками в Instagram своими страхами при общении с лошадьми

Никитюк выложила снимки, на которых она в алом платье с белоснежным конем на песчаном пляже в Египте.

По словам ведущей, ужас перед лошадьми она испытывает всю жизнь. «Отец Кардашьян служил под Хмельницким»: Никитюк «выдала» «украинские корни» американской модели © Леся Никитюк/Инстаграм

«Если бы вы знали, как я боюсь лошадей… Особенно когда стою сзади. В 15 годков оседлала я коня, а тот меня сбросил! В 18 годков кормила кобылу яблочком — та чуть не отгрызла мне руку… В 25 в Боливии конь бежал за мной, я уже думала рыть нору и прятаться», — написала Никитюк.

Поэтому, пояснила она, чтобы иметь непринужденный вид на фотосессии с конем, ей пришлось «хряпнуть шампанского».

Леся Никитюк успела поработать ведущей шоу «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».