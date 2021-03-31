Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил о курьезном инциденте с экс-президентом Украины Виктором Януковичем во время матча в 2013 году. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале SportArenaTV 30 марта

В ноябре 2013 года футбольная сборная Украины встречалась со сборной Франции в плей-офф отбора на чемпионат мира — 2014. Игра проходила в Киеве на стадионе «Олимпийский».

VAR для Варфоломея и ПЦУ: как футбол образумит раскольников © president.gov.ua Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко.

Федецкий вспомнил, как Янукович на пару секунд застрял в кресле, пока трибуны праздновали гол сборной.

Кроме того, футболист рассказал, что произошло после игры в раздевалке сборной Украины. Когда глава государства зашел поздравить игроков с победой, защитник Евгений Хачериди протянул ему руку, не вставая с места. По словам Федецкого, Януковича это не особенно задело, все посмеялись.

Федецкий выступал за ряд украинских клубов, в том числе за донецкий «Шахтер». В сезоне 2008/09 вместе с командой выиграл Кубок УЕФА. Играл в составе сборной Украины в 2010-2016 годах. В 2019 году баллотировался в депутаты от партии «Слуга народа» в 118-м округе Львовской области.