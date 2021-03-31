Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия 31 марта сообщил в партийном чате о ножевом ранении депутата Верховной Рады Николая Тищенко. По информации Telegram-канала «Темный рыцарь», это была попытка найти в рядах парламентариев-однопартийцев тех, кто сливает информацию в СМИ и мессенджеры

Лещенко рассказал, кто из депутатов Рады может вести канал «Темный рыцарь» © Facebook/Сергій Лещенко

После этого украинские «Вести» обратились к пресс-секретарю Тищенко, который опроверг данную информацию.

Позднее в «Темном рыцаре» сообщили, что Арахамия объяснил свой фейк тем, что хотел проверить, кто сливает внутреннюю информацию о партии на сторону.

«Дебилы в нашей фракции по степени умственной отсталости превзошли сами себя. Крыса Арахамия ищет крысу в чате… это, наверное, в отдел знакомств», — говорится в публикации.

Ранее депутат Тищенко вместе с коллегами по фракции прибыл в Прикарпатье, где уже третий день не могут посчитать результаты довыборов в Верховную Раду, где одним из кандидатов на победу является выдвиженец «Слуги народа» Василий Вирастюк.