О фейковом ранении Тищенко со слов Арахамии стало известно из публикации Telegram-канала «Темный рыцарь», за которым, по одной из версий, стоит один или сразу несколько «слуг народа».
После этого украинские «Вести» обратились к пресс-секретарю Тищенко, который опроверг данную информацию.
Позднее в «Темном рыцаре» сообщили, что Арахамия объяснил свой фейк тем, что хотел проверить, кто сливает внутреннюю информацию о партии на сторону.
«Дебилы в нашей фракции по степени умственной отсталости превзошли сами себя. Крыса Арахамия ищет крысу в чате… это, наверное, в отдел знакомств», — говорится в публикации.
Ранее депутат Тищенко вместе с коллегами по фракции прибыл в Прикарпатье, где уже третий день не могут посчитать результаты довыборов в Верховную Раду, где одним из кандидатов на победу является выдвиженец «Слуги народа» Василий Вирастюк.