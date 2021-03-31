Уроженка Крыма актриса и телеведущая Эвелина Блёданс сняла очередную «серию» комедийного проекта «Маски-шоу», в котором она когда-то работала. Шутливое видео с собой в главной роли артистка выложила в Instagram 30 марта

В скандале с «кровавыми» кроссовками оказалась замешана известная украинка © Lil Nas X /Инстаграм

В их числе оказался, конечно, дентофоб, которого с трудом удается затащить в кабинет стоматолога, эрудит — точно и лучше врача знающий, что и как ему лечить, бесстрашный — соглашающийся на все самые страшные манипуляции, и разумеется, суетолог, действия которого можно даже не пояснять.

«Очень классно получилось!! Вспомнила "Маски"», «Очень жизненное видео, но еще есть скандалист и жалобщик», «Актуальная тема для меня. Я — бздун», — отреагировали подписчики.

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Родилась Эвелина Блёданс в Ялте, сейчас живет и работает в Москве. Широкую популярность актриса получила во время работы в юмористическом проекте «Маски-шоу», где играла сексуальную медсестру.