Народный депутат от партии «Слуга народа» Анна Колесник объяснила, что имела в виду, когда на заседании написала в своем телефоне сообщение о необходимости «валить из страны». Об этом 31 марта сообщило издание «Буквы»

Ранее журналистам удалось заснять переписку Колесник в сессионном зале во время заседания.

«Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны», — написала депутат абоненту по имени Стас.

Нардеп: Депутаты Рады любят выпить во время ночной работы © Facebook, Слуга Народу

«Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь! Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковали мои слова», — написала депутат.

В комментариях оправданию девушки не поверили: «Интересный синоним слову «отдыхать» — «валить»; «Именно так и я предлагаю жене поехать куда-то отдохнуть: "Сваливаем из стран»; «Просто скажите — вам не стыдно?»

Позже депутат удалила свой пост.

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщил, что Россия якобы наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе «под видом проведения учений».