Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что в ближайшие недели в стране увеличится заболеваемость коронавирусом COVID-19. Об этом 31 марта он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

По его словам, сложная ситуация с эпидемией сохраняется. В частности, Хмельницкая область может также скоро оказаться в «красной» зоне адаптивного карантина. В ближайшие недели прогнозируется рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19.

«Ситуация достаточно напряженная. Прогнозируется рост числа больных, как следствие — числа госпитализации в ближайшие 1-2 недели… Главное сейчас — соблюдение всех карантинных мер, мир другого не придумал», — заявил чиновник.

По его словам, перед Украиной в антирейтинге по смертности от коронавируса находятся 34 страны.

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Также критическая ситуация с заполненностью коек наблюдается в Житомирской, Одесской и Киевской областях.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того, чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.

За сутки на Украине коронавирусом заболели еще 11 226 человек. Скончалось наибольшее с начала пандемии число пациентов — 407 человек.