По его словам, сложная ситуация с эпидемией сохраняется. В частности, Хмельницкая область может также скоро оказаться в «красной» зоне адаптивного карантина. В ближайшие недели прогнозируется рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19.

«Ситуация достаточно напряженная. Прогнозируется рост числа больных, как следствие — числа госпитализации в ближайшие 1-2 недели… Главное сейчас — соблюдение всех карантинных мер, мир другого не придумал», — заявил чиновник.

По его словам, перед Украиной в антирейтинге по смертности от коронавируса находятся 34 страны.

Лошадиными дозами. Как на Украине работает черный рынок вакцин
Лошадиными дозами. Как на Украине работает черный рынок вакцин
На данный момент на Украине в «красной» зоне карантинных ограничений находятся 11 регионов. Самая напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в Киеве, где занятость коек с кислородным обеспечением составляет 85,8%. Это самый высокий показатель по стране.

Также критическая ситуация с заполненностью коек наблюдается в Житомирской, Одесской и Киевской областях.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того, чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.

За сутки на Украине коронавирусом заболели еще 11 226 человек. Скончалось наибольшее с начала пандемии число пациентов — 407 человек.