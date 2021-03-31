Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила украинку Юлию Осьмак титула чемпионки мира среди студентов после того, как выяснилось, что шахматистка пользовалась подсказками компьютера. Новый виток скандалу придал украинский гроссмейстер Александр Арещенко, который оставил 30 марта в своем Facebook пост в защиту соотечественницы

Первый мировой чемпионат по шахматам среди студентов в онлайн-формате завершился несколько дней назад. В первенстве по быстрым шахматам среди женщин верх одержала 23-летняя гражданка Украины Юлия Осьмак, представляющая Техасский университет долины Рио-Гранде (США). Однако вскоре ее результат был аннулирован, победительницей была объявлена белоруска Юлия Антолак. Оказалось, что украинка могла во время партий пользоваться подсказками компьютера, что запрещено правилами.

Сама Осьмак с таким вердиктом организаторов не согласилась, выразив готовность пройти проверку на детекторе лжи. Примечательно, что, помимо украинской шахматистки, на прошедшем чемпионате за «читерство» были дисквалифицированы еще два десятка игроков. При этом судейская комиссия оговорилась, что фактических доказательств нарушения правил со стороны шахматистов она не имеет, все решения были приняты исходя из анализа статистики, данных интернет-платформы и мнения экспертов.

На защиту Осьмак встал украинский гроссмейстер Александр Арещенко, который сразу же перевел данный вопрос в плоскость политики. По его мнению, руководство ФИДЕ в лице президента федерации, бывшего зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича влияет на результаты турниров. Симферополец принял участие в уникальном шахматном матче «Космос - Земля» © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«Претендентский, две золотые медали на ЧМ для России и Индии, теперь это. Каждый раз пробивается новое дно, а со следующего дна уже стучат», — написал шахматист.

Он выразил уверенность в том, что Осьмак играла честно и превосходит всех своих соперниц на турнире по уровню мастерства.

В заключение он призвал всех профессиональных игроков в шахматы задуматься и принять решение по бойкоту онлайн-соревнований под эгидой ФИДЕ.

Турниры по кибершахматам получили распространение с начала пандемии коронавируса из-за невозможности организовать «живые» поединки.