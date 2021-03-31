Разрыв туристических связей с Россией даст толчок для развития внутреннего туризма на Украине. Об этом 31 марта в своем Telegram-канале написал министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко

Кабинет министров 31 марта прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.

«Печальная новость для ценителей путешествовать по Сибири. Подписано соглашение было еще в 1999 году, когда премьером был Валерий Пустовойтенко, президентом — Леонид Кучма, а к памятному "Я устал, я ухожу" от Бориса Ельцина оставалось менее полугода», — прокомментировал это событие Ткаченко.

Украинский министр обвинил РФ в «чрезмерном выполнении» статьи 4 соглашения, которое обязывает страны «поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы».

Когда России следует включить в свой состав ДНР и ЛНР? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.

Готовность украинской армии вести наступление в Донбассе подтвердил в интервью Алесе Бацман главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.