Местные активисты встретили политиков скандированием фамилии кандидата Александра Шевченко, который, согласно предварительным итогам подсчета протоколов, занимает третье место.
Депутаты Рады заявляют, что приехали для того, чтобы не допустить срыва голосования.
Известно, что местная избирательная комиссия приостановила работу из-за кадровых перестановок.
Помимо Шевченко, на победу претендуют представитель партии «Слуга народа» известный силач Василий Вирастюк и член неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский.