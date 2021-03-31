Местные активисты встретили политиков скандированием фамилии кандидата Александра Шевченко, который, согласно предварительным итогам подсчета протоколов, занимает третье место.

Народный доктор Комаровский и «прививка от выборов». Астрологический портрет
Народный доктор Комаровский и «прививка от выборов». Астрологический портрет
Депутаты Рады заявляют, что приехали для того, чтобы не допустить срыва голосования.

Известно, что местная избирательная комиссия приостановила работу из-за кадровых перестановок.

Помимо Шевченко, на победу претендуют представитель партии «Слуга народа» известный силач Василий Вирастюк и член неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский.