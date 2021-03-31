В Прикарпатье, где до сих пор не возобновила работу окружная избирательная комиссия, приехали два десятка депутатов Верховной Рады от партии «Слуга народа», сообщает ТСН 31 марта

Местные активисты встретили политиков скандированием фамилии кандидата Александра Шевченко, который, согласно предварительным итогам подсчета протоколов, занимает третье место. Народный доктор Комаровский и «прививка от выборов». Астрологический портрет Известно, что местная избирательная комиссия приостановила работу из-за кадровых перестановок. Помимо Шевченко, на победу претендуют представитель партии «Слуга народа» известный силач Василий Вирастюк и член неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский.