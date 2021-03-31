Посетители супермаркета поделились видеороликом с места событий.
В нем они показали, что для покупателей выложили на прилавки магазина с 25%-й скидкой. Это упаковки помидоров черри, которые при ближайшем рассмотрении оказались наполовину гнилыми.
«Ребята, посмотрите, что нам продают в "Сильпо". Вроде с виду нормально. А тут просто гниль. Берем следующую такую, просто все гнилое. Ужас… Минус 25%», — прокомментировали увиденное в ролике.
Ранее жители Херсона обнаружили в конфетах из «Сильпо» личинок, а в магазине этой популярной сети в Запорожье мирно дремала упитанная мышь.