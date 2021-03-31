Ведущий инфекционист Украины, внештатный советник Министерства здравоохранения Ольга Голубовская назвала ситуацию с коронавирусом в стране «кошмарной». Об этом она заявила в интервью УНН 30 марта

По ее словам, сейчас для пациентов с COVID-19 на Украине не хватает мест в больницах. Некоторые медучреждения Голубовская назвала «полем боя», так как больные в них «лежат вповалку — как мертвые, так и живые».

«Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать», — подытожила Голубовская.

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Медик также подчеркнула, что для всех пациентов во многих украинских больницах не хватает кислорода.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. С 24 февраля на территории страны началась вакцинация препаратом Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Большинство украинских регионов к настоящему времени остаются в «красной» зоне распространения инфекции.