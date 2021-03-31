По ее словам, сейчас для пациентов с COVID-19 на Украине не хватает мест в больницах. Некоторые медучреждения Голубовская назвала «полем боя», так как больные в них «лежат вповалку — как мертвые, так и живые».
«Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать», — подытожила Голубовская.
Ситуацию, считает она, может спасти только жесткий локдаун.
Медик также подчеркнула, что для всех пациентов во многих украинских больницах не хватает кислорода.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. С 24 февраля на территории страны началась вакцинация препаратом Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Большинство украинских регионов к настоящему времени остаются в «красной» зоне распространения инфекции.