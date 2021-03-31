Политолог отметил, что, хотя после переговоров лидеров стран «нормандского формата» статус-кво в Донбассе не изменился, для Киева это в принципе тревожный сигнал.
По его словам, нежелание Киева идти на какие-либо компромиссы в вопросе мирного урегулирования на Донбассе может привести к тому, что вопрос будет решаться без него.
«Факт подобных переговоров (состоявшейся видеоконференции без участия Владимира Зеленского. — Ред.) такую перспективу приближает», — сказал Золотарев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры по видеосвязи между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.