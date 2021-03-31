Формула Киева, которую продвигал Петр Порошенко, — «ничего об Украине без Украины» — может дать трещину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Политолог отметил, что, хотя после переговоров лидеров стран «нормандского формата» статус-кво в Донбассе не изменился, для Киева это в принципе тревожный сигнал.

По его словам, нежелание Киева идти на какие-либо компромиссы в вопросе мирного урегулирования на Донбассе может привести к тому, что вопрос будет решаться без него. Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

«Факт подобных переговоров (состоявшейся видеоконференции без участия Владимира Зеленского. — Ред.) такую перспективу приближает», — сказал Золотарев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры по видеосвязи между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.