Власти Киева закрывают город на локдаун с 5 по 16 апреля. Об этом 31 марта на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко

С понедельника, 5 апреля, прекращают работу столичные школы и детские сады.

Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по спецпропускам, то есть исключительно для перевозки сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

«Заведения общепита смогут работать только навынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля. Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами», — написал Кличко.

Ограничения, по словам градоначальника, будут действовать как минимум до 16 апреля.

«Мы ввели ограничения. Но видим, что ситуация не улучшается. Медицинская система захлебывается. У нас много болеет и медиков. А пациентам кто-то должен помогать?! Врачи и медсестры по двое суток не выходят из отделений. Они уже валятся с ног», — добавил Кличко.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. С 24 февраля на территории страны началась вакцинация препаратом Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Большинство украинских регионов к настоящему времени остаются в «красной» зоне распространения инфекции.