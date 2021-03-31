Депутат бундестага, координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер призвал власти ввести мораторий на строительство трубопровода «Северный поток – 2». Об этом со ссылкой на издание WirtschaftsWoche 31 марта сообщает Lenta.ru

«Северный поток – 2» Байер назвал «камнем преткновения», который мешает перезагрузить трансатлантические отношения, а также посоветовал изучать отношение США к проекту.

«Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет», — заявил он.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Норберт Реттген. По его мнению, пауза в строительстве помогла бы Западу убедиться в том, что «Северный поток – 2» не будет «использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.