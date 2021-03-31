Украинская певица Анна Седокова во время участия в скандальном YouTube-шоу Comment Out съязвила в адрес борющегося с лейкемией российского банкира Олега Тинькова. Видео опубликовали 30 марта

«Колбаска и круассанчик»: Седокова решила стать примерной верующей © Анна Седокова/Инстаграм

«Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время — заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя», — написала артистка.

Ведущий шоу Владимир Маркони убедил Седокову, что страдающий раком крови Тиньков не будет на нее зол, назвав банкира крутым парнем, который смог побороть заболевание.

Сначала Седокова не хотела принимать в этом участия, напомнив, какой сложный путь проходят онкобольные люди. Однако спустя некоторое время изменила свою точку зрения, пообещав после выхода передачи организовать сбор средств для помощи больных раком.

В 2020 году врачи диагностировали у предпринимателя лейкемию. Благодаря своевременному лечению состояние здоровья бизнесмена начало улучшаться. Недавно Тиньков заявил о ремиссии и выразил надежду на то, что скоро сможет полностью победить недуг.