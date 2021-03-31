Депутаты Верховной Рады Украины любят выпить во время работы в ночное время суток, так как «ночью тяжело на трезвую голову работать». Об этом рассказал депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Россия 1» 31 марта

Геращенко пожаловалась на атмосферу в Верховной Раде © Facebook/Iryna Gerashchenko

По его словам, это «исключения, чем какая-то системность».

Шуфрич отметил, что несколько лет назад в стенах парламента запретили торговать алкоголем, но проблемы это не решило — политики хранят горячительные напитки в своих кабинетах.

Ранее в Верховной Раде произошла потасовка между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и депутатами партии «Слуга народа».

Порошенко пытался пройти к трибуне во время того, как с нее выступала депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, однако «слуги» преградили ему путь.