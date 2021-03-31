Геращенко пожаловалась на атмосферу в Верховной Раде
Геращенко пожаловалась на атмосферу в Верховной Раде
© Facebook/Iryna Gerashchenko
«Признаю, есть такой грех у моих коллег, особенно когда у нас ночные бдения. Ночью тяжело на трезвую голову работать», — сказал Шуфрич.

По его словам, это «исключения, чем какая-то системность».

Шуфрич отметил, что несколько лет назад в стенах парламента запретили торговать алкоголем, но проблемы это не решило — политики хранят горячительные напитки в своих кабинетах.

Ранее в Верховной Раде произошла потасовка между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и депутатами партии «Слуга народа».

Порошенко пытался пройти к трибуне во время того, как с нее выступала депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, однако «слуги» преградили ему путь.    

 