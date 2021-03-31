Депутат от партии «Слуга народа» Сергей Швец сдал тест на наличие в крови алкоголя после стычки с экс-президентом Украины, лидером партии «Евросолидарность» Петром Порошенко накануне в Верховной Раде. Об этом он сообщил в Facebook 31 марта

По словам Швеца, вчерашний день стал для него «безумным».

«Порох начал, как обычно, врать с трибуны, а после того, как я показал Порошенко его цитату с Путиным: "Жму руку, обнимаю!", члены фракции начали травить меня лично. Буллинг ин Рада ин экшн. Договорились до того, что я нетрезв», — написал Швец.

Он сообщил, что ради прекращения пересудов сам пошел в больницу и сдал анализы на наличие алкоголя. Также Швец пообещал опубликовать результаты анализов. Геращенко пожаловалась на атмосферу в Верховной Раде © Facebook/Iryna Gerashchenko

Ранее на заседании Рады Швец подошел к трибуне, за которой выступал Порошенко, и демонстрировал листок со словами «Жму руку. Обнимаю».

Депутат таким образом намекал на слова человека с голосом Порошенко на аудиозаписи 2015 года, обнародованной Андреем Деркачом.