Центральная избирательная комиссия Украины второй раз за сутки сменила председателя окружной избирательной комиссии округа № 87 Ивано-Франковской области на довыборах депутата Верховной Рады, где лидирует кандидат в депутаты от «Слуги народа» Василий Вирастюк. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передают «Украинские новости»

До утра 30 марта окружная комиссия подсчитала 67,5% протоколов, после чего данные перестали обновляться из-за отсутствия кворума в избиркоме.

«Вечером 30 марта по просьбе партии "Голос" ЦИК сменила председателя комиссии и одного члена, по просьбе "Свободы" — двух членов, "Слуги народа" — еще одного», — говорится в сообщении.

По данным наблюдателей гражданской сети «ОПОРА», именно эти члены комиссии и еще пять членов не появились на продолжении заседания окружкома. В 12:30 в среду ЦИК по просьбе «Голоса» вновь заменил главу окружкома. Довыборы в Прикарпатье: Кошулинский требует переголосования, а Шевченко винит Вирастюка © Стрингер

Накануне сообщалось, что Окружная избирательная комиссия Ивано-Франковской области приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков.

По результатам обработки 67,52% бюллетеней, в округе № 87 лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк — у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Руслан Кошулинский от «Свободы» — 28,88% голосов. На третьем месте с разницей менее процента находится кандидат от «За будущее» Александр Шевченко — 28,73% голосов.