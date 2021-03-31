Высший антикоррупционный суд Укрнаины освободил от ответственности Виталия Жукова, который подозревался в участии в схеме бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и хищения в оборонной сфере. Об этом 31 марта сообщается в постановлении на сайте ВАКС

Гладковский является одним из главных бывших бизнес-партнеров Порошенко. Он руководил корпорацией «Богдан», долю в которой имел Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность замсекретаря СНБО.

В начале 2019 года украинское издание «Bihus.info» опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

Отмечается, что по ходатайству прокурора Кимлика Жукова освободили от ответственности в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, суд постановил закрыть уголовное производство от 27 января 2021 года, в котором Жукову сообщили о подозрении.

Зеленский испугался возможного срыва оборонного заказа © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Речь идет о схеме хищения госсредств в оборонном секторе, кураторами которой, как свидетельствовало журналистское расследование, были первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь и его бизнес-партнеры — Андрей Рогоза и Виталий Жуков, Жуков начал работать в «Укроборонпроме» в 2012 году.

29 апреля 2020 года Жукову сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн (около 130 млн рублей) и легализации средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога — 5 млн 255 тыс. гривен (около 13 млн рублей).