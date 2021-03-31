Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее решение принято во время заседания правительства 31 марта, которое транслировалось в YouTube

«Принятие соответствующего постановления Кабинетом министров Украины станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения», — говорится в документе.

В частности, Кабмин денонсировал соглашение в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины должно в уведомить правительство РФ о прекращении действия соглашения. Киев проведет военные учения в 25 км от Луганска © Facebook, Національна гвардія України

В пояснительной записке к проекту говорится, что действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается «в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют».

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, РФ, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.