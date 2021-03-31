В налоговой декларации члена горсовета Харькова, депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Саида Джавида, помимо другой собственности, указан лев. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК)

Фартовый из «слуг народа». Украинские депутаты выигрывают миллионы в лотерею © CC0, Pixabay указан в разделе «движимое имущество» как «лев африканский чипированный».

Депутат регулярно публикует фото и видео со львом в соцсетях. Он назвал льва Красавчиком и заявляет, что тот больше чем лев, это член его семьи и «его душа».

Кроме того, депутат задекларировал автомобиль, несколько квартир, частных домов и земельных участков. Также в его собственности 70% акций ООО "Евромед" и 50% ООО "Европартнер Финанс".

Ранее депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн гривен выигрыша в лотерею.