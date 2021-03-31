В декларации Джавида зверь указан в разделе «движимое имущество» как «лев африканский чипированный».
Депутат регулярно публикует фото и видео со львом в соцсетях. Он назвал льва Красавчиком и заявляет, что тот больше чем лев, это член его семьи и «его душа».
Кроме того, депутат задекларировал автомобиль, несколько квартир, частных домов и земельных участков. Также в его собственности 70% акций ООО "Евромед" и 50% ООО "Европартнер Финанс".
Ранее депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн гривен выигрыша в лотерею.