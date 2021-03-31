Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире Украина.ру рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.
«Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть», — приводит агентство слова Пескова.
Безсонов ранее отмечал, что украинским военным в случае наступления на Донецкую Народную Республику ставится задача быстро занять города Донецк и Горловку, чтобы использовать их жителей как заложников.
Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР готовятся к таким действиям киевского режима, и выразил уверенность в том, что украинской стороне не удастся реализовать данный сценарий.