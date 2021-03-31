Депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Анна Колесник в телефонной переписке отреагировала на выступление главнокомандующего Вооруженными силами страны генерал-полковника Руслана Хомчака в парламенте словами, что «надо валить из этой страны». Переписку 31 марта опубликовал корреспондент издания «Буквы»

Киев не исключает возможности наступления в Донбассе — Хомчак © Скриншот ICTV

«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», — написала депутат.

На эту информацию уже успел отреагировать в Facebook депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который призвал всех «слуг народа» уезжать из страны, чтобы власть экс-президента Петра Порошенко снова «пришла спасать страну, как тогда, в 2014 году».

Накануне Хомчак, выступая в Раде, сообщил, что Россия якобы наращивает войска рядом с госграницей Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям «Запад-2021», которые будут проводиться совместно с Белоруссией в сентябре. Верховная Рада Украины 30 марта на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта в Донбассе.