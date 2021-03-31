Украинская националистка, писательница Лариса Ницой прокомментировала 30 марта в Facebook заявление главы МВД Арсена Авакова об «украинском русском языке»

Ранее Аваков назвал себя русскоязычным украинским националистом и заявил, что власти Украины должны приветствовать «развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться». Комаровский предложил отрицающим русский язык альтернативные варианты © Facebook, Евгений Комаровский

«Я думала, у нас Зеленский — главный клоун. Но я ошиблась! У нас, оказывается, в Украине есть украинский "русский язык", а в России есть русский "русский язык". Вот что бывает, когда "мент" решил, что он языковед», — написала Ницой.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Украинский признан обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. С 2021 года за нарушение закона введена административная ответственность.