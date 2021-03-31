Воинскую часть под Минском продали в 200 раз дороже, чем планировали. Об этом 31 марта сообщает Sputnik

Украинский «Приватбанк» выставил на аукцион семь нефтебаз со скидками до 90% © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк выставили на аукцион за 250 долларов (19 тысяч рублей), перед торгами базовую цену сбросили до 11 долларов (850 рублей). В итоге лот был продан за 2188 долларов (около 165 тысяч рублей).

Почему изначальная цена была такой низкой, не уточняется.

Как рассказали в областных органах государственного имущества, новый владелец планирует использовать территорию в 67 гектаров (почти 94 футбольных поля) для производства, а также под жилую застройку.

Сейчас на территории находится 23 объекта — склады, бомбоубежище, хранилище специального имущества и техники, здание контрольно-пропускного пункта.

Земельный участок расположен в 120 километрах от Минска. Его предоставят в распоряжение победителя аукциона на 50 лет.