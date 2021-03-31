Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин высказала уверенность, что телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским будет приоритетным. Об этом 31 марта она рассказала в интервью «Интерфакс-Украина»

«Речь госсекретаря США Энтони Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет», — сказала Квин.

Из конфиденциальных источников. Чем занимается Зеленский в ожидании звонка от Байдена? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Байден переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще в январе 2021 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от США и Джо Байдена помощи в содействии движения Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».