«Речь госсекретаря США Энтони Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет», — сказала Квин.
В феврале Квин объясняла игнорирование Зеленского Байденом тем, что американский президент сосредоточен на борьбе с COVID-19.
При этом Байден переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным еще в январе 2021 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от США и Джо Байдена помощи в содействии движения Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».