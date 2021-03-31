На Украине правоохранители задержали преступную группу профессиональных боксеров и борцов, которые нападали на людей и грабили их, а также занимались валютными операциями. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что преступники терроризировали жителей западных регионов Украины.

«Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые — профессиональные спортсмены, занимающиеся боксом и борьбой. Прежде чем пойти на преступление, фигуранты следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. Отобранные у людей деньги они тратили на приобретение дорогих автомобилей и отдых на элитных курортах», — рассказал начальник УСР в Тернопольской области Василий Джиджора.

«Борода» и его команда. В Харькове обезвредили преступную группировку © hk.npu.gov.ua

В частности, известно, что в поселке Борки в конце 2020 года члены группировки напали на супругов и отобрали более 250 тыс. гривен, а в январе 2021-го подозреваемые присвоили 140 тыс. евро, которые принадлежали жителю Черновцов.

Правоохранители следили за действиями членов ОПГ несколько месяцев и, собрав все доказательства, провели масштабную операцию по задержанию.

«Четырем участникам сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Трем лицам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, вопрос о мере пресечения их сообщнику решается», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время оперативники устанавливают личности других участников группировки.