Отмечается, что преступники терроризировали жителей западных регионов Украины.
«Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые — профессиональные спортсмены, занимающиеся боксом и борьбой. Прежде чем пойти на преступление, фигуранты следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. Отобранные у людей деньги они тратили на приобретение дорогих автомобилей и отдых на элитных курортах», — рассказал начальник УСР в Тернопольской области Василий Джиджора.
Организатор группировки — житель Львова, чемпион мира по кикбоксингу. В настоящее время мужчину судят за разбойное нападение, совершенное в 2015 году.
В частности, известно, что в поселке Борки в конце 2020 года члены группировки напали на супругов и отобрали более 250 тыс. гривен, а в январе 2021-го подозреваемые присвоили 140 тыс. евро, которые принадлежали жителю Черновцов.
Правоохранители следили за действиями членов ОПГ несколько месяцев и, собрав все доказательства, провели масштабную операцию по задержанию.
«Четырем участникам сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Трем лицам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, вопрос о мере пресечения их сообщнику решается», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время оперативники устанавливают личности других участников группировки.