«По приблизительным подсчетам, почти каждый 10-й брак в Украине является "гражданским"… Такие браки фактически порождают не только личные, но и имущественные правоотношения», — говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что украинцы все чаще предлагают себя в качестве временных супругов за деньги. Такие объявления размещаются в интернете. Делается это для того, чтобы иностранцы смогли с помощью фиктивного брака получить украинское гражданство.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины с 1 января по 8 июля 2020 года зарегистрировало в пять раз больше браков, чем разводов. За период карантина загсы зарегистрировали всего 5138 браков.