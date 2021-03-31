Несмотря на то, что украинцы стали чаще отказываться от официального брака, они защищены законом и могут обезопасить себя в будущем с помощью договора о совместном проживании. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook

«По приблизительным подсчетам, почти каждый 10-й брак в Украине является "гражданским"… Такие браки фактически порождают не только личные, но и имущественные правоотношения», — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что украинцы все чаще предлагают себя в качестве временных супругов за деньги. Такие объявления размещаются в интернете. Делается это для того, чтобы иностранцы смогли с помощью фиктивного брака получить украинское гражданство. От красавиц и героев к проституткам и преступникам. Как менялся образ украинцев на Западе © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины с 1 января по 8 июля 2020 года зарегистрировало в пять раз больше браков, чем разводов. За период карантина загсы зарегистрировали всего 5138 браков.