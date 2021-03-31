По словам Перцовского, поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят станцию Дарница, отстают на 1-1,5 часа. Из-за кражи кабеля закрыт сигнал светофора, идут восстановительные работы.
«Прежде всего безопасность, поэтому движение замедлено. Поезда дальнего следования по возможности будут догонять задержку. Прогноз на восстановление — до двух часов», — написал он.
Также Перцовский призвал к ужесточению наказания за посягательство на стратегическую железнодорожную инфраструктуру.
Ранее в районе Славгорода Запорожской области сошел с рельсов пассажирский поезд «Интерсити», следовавший по маршруту Киев — Запорожье.