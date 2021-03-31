В Киеве поезда, которые проходят станцию Дарница, отправятся с задержкой из-за кражи кабеля и поломки в связи с этим светофора. Об этом сообщил в Facebook глава филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский

По словам Перцовского, поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят станцию Дарница, отстают на 1-1,5 часа. Из-за кражи кабеля закрыт сигнал светофора, идут восстановительные работы. «Укрзализныця» пошла на уступки под угрозой забастовки © Facebook, Євген Кравцов

«Прежде всего безопасность, поэтому движение замедлено. Поезда дальнего следования по возможности будут догонять задержку. Прогноз на восстановление — до двух часов», — написал он.

Также Перцовский призвал к ужесточению наказания за посягательство на стратегическую железнодорожную инфраструктуру.

Ранее в районе Славгорода Запорожской области сошел с рельсов пассажирский поезд «Интерсити», следовавший по маршруту Киев — Запорожье.