Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин одобрила шаги украинских властей в отношении национализированных завода «Мотор Сич» и «Приватбанка». Ее слова приводит «Интерфакс-Украина» 31 марта

Она назвала арест акций предприятия «Мотор Сич», принадлежащих китайским инвесторам, «обнадеживающим» для США, так как Китай не получил контроль «над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич"».

Квин также одобрила недавно выдвинутые против бывших руководителей «Приватбанка» обвинения, назвав их «важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов».

Кроме того, представитель Госдепартамента США заявила, что «шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных к вмешательству в выборы в США» также обнадежили Вашингтон. Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, президент Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании обещал избирателям реформы, в том числе антикоррупционные, и США помогут ему ускорить их проведение.

Она назвала проведение реформ необходимым условием полной интеграции Украины с НАТО и Европейским союзом.