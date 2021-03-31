Офис президента Украины считает, что на переговорах лидеров России, Франции и Германии было естественно обсудить вопрос Донбасса, Киев продолжит переговоры со странами «нормандского формата». Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала в комментарии «Украинской правде» 31 марта

По словам Мендель, Киев придерживается позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины, однако лидеры других стран могут выражать свои позиции по ситуации в той или иной стране.

«Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее Украина продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" на разных уровнях, и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься», — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Мендель добавила, что для Украины ценна позиция Евросоюза, который, по ее словам, поддерживает санкции против России «за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма» и отмечает, что Россия «является участником, а не посредником» в войне в Донбассе. «Без Зеленского обошлись»: Соловьев прокомментировал переговоры Путина, Меркель и Макрона © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Она заявила, что Украина будет использовать все возможности и площадки для продвижения к миру.

Ранее в видеоформате состоялись переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в том числе обсуждалась ситуация в Донбассе.