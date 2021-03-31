По словам Мендель, Киев придерживается позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины, однако лидеры других стран могут выражать свои позиции по ситуации в той или иной стране.
«Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее Украина продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" на разных уровнях, и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься», — сказала пресс-секретарь Зеленского.
Мендель добавила, что для Украины ценна позиция Евросоюза, который, по ее словам, поддерживает санкции против России «за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма» и отмечает, что Россия «является участником, а не посредником» в войне в Донбассе.
Она заявила, что Украина будет использовать все возможности и площадки для продвижения к миру.
Ранее в видеоформате состоялись переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в том числе обсуждалась ситуация в Донбассе.