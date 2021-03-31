Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Верховная Рада отреагируют в случае, если Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердит наличие российского гражданства у представителя партии «Порядок» Андрея Аксенова. Об этом заявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина 31 марта

«Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то, думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать», — сказал Стефанчук.

По его мнению, «так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины».

Аксенов победил на довыборах в Раду — ЦИК © "Рейтинг"

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

На округе №50 победил представитель политической партии «Порядок» Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов.

По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Дениса Казанского, Аксенов в 2014 году якобы содействовал в организации референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, по данным Казанского, у Аксенова двойное гражданство — Украины и РФ, что подтверждается информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

В 2018 году Аксенову на Украине инкриминировали подделку документов и растрату имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.