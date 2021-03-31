«Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то, думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать», — сказал Стефанчук.
По его мнению, «так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины».
Соответствующие факты, по словам Стефанчука, должна подтвердить СБУ.
В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.
На округе №50 победил представитель политической партии «Порядок» Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов.
По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Дениса Казанского, Аксенов в 2014 году якобы содействовал в организации референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, по данным Казанского, у Аксенова двойное гражданство — Украины и РФ, что подтверждается информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.
В 2018 году Аксенову на Украине инкриминировали подделку документов и растрату имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.