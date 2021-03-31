Украинские фармацевтические компании ведут переговоры с разработчиками вакцин от COVID-19 относительно размещения производства этих препаратов на Украине. Об этом 30 марта заявил президент Ассоциации «Производители лекарств Украины» Петр Багрий, передает Укринформ

Коронавирус поразил более 43 тысяч украинских медиков © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Багрий уточнил, что переговоры с разработчиками вакцин ведет группа «Лекхим», которая является эксклюзивным поставщиком на Украину китайской вакцины CoronaVac, и одна из старейших фармкомпаний Украины «Фармак».

Он выразил надежду, что переговоры дадут результат до конца текущего года.

В конце февраля в страну прибыла партия вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, что позволило украинским властям начать массовую вакцинацию. Однако два человека после вакцинации умерли. На прошлой неделе Украина также получила первую партию вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Ее начнут применять после завершения лабораторного контроля.