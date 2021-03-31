«Самое простое — это трансфер технологии известных вакцин и локализация производства их в Украине», — сказал он.
Багрий уточнил, что переговоры с разработчиками вакцин ведет группа «Лекхим», которая является эксклюзивным поставщиком на Украину китайской вакцины CoronaVac, и одна из старейших фармкомпаний Украины «Фармак».
Он выразил надежду, что переговоры дадут результат до конца текущего года.
В конце февраля в страну прибыла партия вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, что позволило украинским властям начать массовую вакцинацию. Однако два человека после вакцинации умерли. На прошлой неделе Украина также получила первую партию вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Ее начнут применять после завершения лабораторного контроля.