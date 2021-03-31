Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в книге мемуаров Beautiful Things рассказал о работе в украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщает 31 марта РИА Новости со ссылкой на New York Times

В нью-йоркском издании привели выдержки из книги Beautiful Things («Прекрасные вещи»), которая выйдет в свет 6 апреля.

По словам Хантера Байдена, эпизод, который привел к импичменту президента, а он сам оказался в центре «крупнейшей политической выдумки», «примечателен из-за своей эпической банальности».

«Я не сделал ничего неэтичного, и меня никогда не обвиняли в нарушениях», — написал он.

Также Байден-младший заявил, что не стал бы членом совета директоров Burisma вновь. Приключения американцев на Украине: как лоббисты Burisma в генпрокуратуру ходили © Burisma Group

Хантер Байден был назначен советником руководства украинской компании Burisma в 2014 году с зарплатой в 50 тысяч долларов.

Байдена-старшего подозревали в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Джо Байден использовал своего сына Хантера в качестве «собиралы», чтобы получить прибыль от других стран, в том числе от Украины.

В 2019 году спикер палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала расследование по делу об импичменте Дональду Трампу. Его начали в связи с заявлением анонима о том, что президент Трамп в июле 2019 года якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам.