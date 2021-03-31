Глава Минздрава Германии Йенс Шпан 30 марта назвал «ударом» ситуацию вокруг вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, передает РИА Новости

Вакцину AstraZeneca переименовали после неудачного применения © REUTERS, Irakli Gedenidze

Отмечается, что ранее постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха изменила свои рекомендации по использованию вакцины компании AstraZeneca. Согласно ее заключению, препарат предназначен только для лиц старше 60 лет. По данным комиссии, препарат в редких случаях в течение 4-16 дней после вакцинации может приводить к случаям тромбоза в основном у пациентов моложе данного порога.

Накануне стало известно, что в Германии вакцину от коронавируса компании AstraZeneca будут применять только для лиц старше 60 лет. Такое решение было принято на конференции, в которой принимали участие Шпан и его коллеги из федеральных земель. Граждане моложе установленного порога смогут пройти вакцинацию данным препаратом только после оценки состояния их здоровья врачом и в случае индивидуального анализа рисков после тщательного информирования.

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.