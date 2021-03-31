Черкасские полицейские использовали служебное оборудование для незаконной слежки за украинцами. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook

«Ранее, летом 2020 года, после передачи очередной информации и получения части денежных средств в сумме $2 тысячи (150 тыс. руб. — Ред.) США, правоохранителями был задержан другой участник группы — бывший оперативный работник Главного управления Нацполиции в Черкасской области», — говорится в сообщении.

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Через своего сообщника он передавал информацию заказчикам. По данному обстоятельству возбуждено дело и объявлено подозрение в нарушении тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины).