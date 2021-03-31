В одном из подъездов Харькова по этажам ходил священник в одних трусах и крестил квартиры. Об этом на днях сообщили в Тelegram-канале «Харьков 1654»

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Странного священника засекли в доме на улице Ивана Кобзы.

Мужчина в трусах и с дипломатом в руке в сопровождении женщины ходил по этажам и крестился. Львовский священник переписал церковь на дочь © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

«Очередное харьковское мракобесие», — подписали ролик в Telegram-канале.

Как позднее заявили жители дома, это 33-летний иерей Александр, настоятель храма УПЦ МП в Богодуховском районе. В епархии не прокомментировали данную информацию.

«Вам хаты освятили бесплатно, а вы жалуетесь», «А по закону уже запрещено в подъездах в трусах креститься?», «Вот если бы священник воров гонял, ну или проклинал хотя бы», — отметили в комментариях.

Ранее в Харькове на двух человек напал украинский сценарист в состоянии алкогольного опьянения.