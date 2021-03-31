Госдепартамент США в опубликованном 30 марта ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире подверг критике ситуацию в России

Без права на право. Главное из доклада ООН о нарушениях прав человека на Украине в 2014-2020 годах © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Среди упомянутых нарушений — «незаконные задержания», «опасные для жизни условия содержания в тюрьмах», «серьезные ограничения на участие в политических процессах», «внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств», в том числе представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

В документе также говорится о «применении силы в отношении журналистов, блокировке интернет-контента… существенных ограничениях свободы собраний, свободы участия в ассоциациях». Сказано о нарушениях свободы вероисповедания, ограничениях на участие граждан в политической жизни страны. Условия в российских тюрьмах и следственных изоляторах в госдепе охарактеризовали как «нередко суровые и угрожающие жизни». Госдеп отметил и остающийся низким процент оправдательных приговоров в РФ.

«В 2019 году оправдали только 0,36% всех обвиняемых», — сообщается в докладе.

Кроме того, по мнению Госдепартамента, в РФ ограничивается и свобода выражения, в том числе и в отношении прессы.

Госдеп считает, что ситуация с присоединением Россией Крыма якобы продолжает оказывать негативное влияние на обстановку с соблюдением прав человека в этом регионе.

Один из разделов посвящен ситуации на Украине.

Согласно информации Госдепа, в 2020 году власти не предпринимали действий для преследования большинства должностных лиц, совершивших преступления. Правозащитные группы и ООН отмечали недостатки в расследованиях сообщений о возможных нарушениях прав человека со стороны силовиков.

В докладе подчеркивается, что «российские власти продолжают вооружать, тренировать и вести боевые действия наряду с контролируемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины»

На Украине несколько лет идет гражданская война. Украинская сторона обвиняет Россию, хотя Москва уже не раз опровергала обвинения и подчеркивала, что не является участницей внутриукраинского конфликта.