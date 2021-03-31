Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, активно борющийся за выстраивание особой кулинарной идентичности своей страны, 30 марта похвастался своим подписчикам в Instagram, каких результатов добился в борьбе за борщ

«Шо по борщу. Или история продолжается. На законодательном уровне борщ ранее не считался украинским. Миру тоже было как-то пофиг, за границей часто говорили, что борщ — это русский суп. Полгода назад я добился того, чтобы борщ в нашей стране официально признали национальным блюдом. Риторика мира после этого изменилась», — сказал Клопотенко.

«Борщ — наш»: Украина подала документы в ЮНЕСКО © goodfon.ru

«Далее — 2 года большого труда. Мы будем делать много активностей, посвященных борщу, чтобы решение ЮНЕСКО было в пользу Украины. Это уже история не о еде, а об украинской национальной идентичности. Внутри страны и снаружи», — прокомментировал повар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЕШЬ И УСПОКАИВАЕШЬСЯ»: КУЛИНАР-РУСОФОБ ПОДЕЛИЛСЯ РЕЦЕПТОМ «АНГЕЛЬСКОГО» ПИРОЖНОГО.

Борщ — разновидность супа на основе свеклы, точные время и место происхождения неизвестны. В словаре В.И. Даля — род щей, похлебка из квашеной свеклы на говядине, свинине или свином сале.

Является традиционным блюдом славянской кухни, имеющимся под сходными названиями у большинства славянских (и не только) народов: русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, румын, молдаван.

Украинская кулинарная идентичность: повар-русофоб назвал сакральное блюдо © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Сейчас Россию как правопреемницу Советского Союза Клопотенко называет не иначе как страна-агрессор, заявляя, что не собирается общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.