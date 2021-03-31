«Шо по борщу. Или история продолжается. На законодательном уровне борщ ранее не считался украинским. Миру тоже было как-то пофиг, за границей часто говорили, что борщ — это русский суп. Полгода назад я добился того, чтобы борщ в нашей стране официально признали национальным блюдом. Риторика мира после этого изменилась», — сказал Клопотенко.
Кулинар заявил, что 30 марта Украина подала борщ в ЮНЕСКО. И произошло это, по его словам, не просто так: событию предшествовали 20 визитов в Министерство культуры и МИД и 700 различных документов, поданных на рассмотрение.
«Далее — 2 года большого труда. Мы будем делать много активностей, посвященных борщу, чтобы решение ЮНЕСКО было в пользу Украины. Это уже история не о еде, а об украинской национальной идентичности. Внутри страны и снаружи», — прокомментировал повар.
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Борщ — разновидность супа на основе свеклы, точные время и место происхождения неизвестны. В словаре В.И. Даля — род щей, похлебка из квашеной свеклы на говядине, свинине или свином сале.
Является традиционным блюдом славянской кухни, имеющимся под сходными названиями у большинства славянских (и не только) народов: русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, румын, молдаван.
Для русофоба Клопотенко свекольный суп имеет важное сакральное значение. Кулинар уверен, что национальная кухня Украины не развивалась из-за гнета Советского Союза, куда Украинская ССР входила.
Сейчас Россию как правопреемницу Советского Союза Клопотенко называет не иначе как страна-агрессор, заявляя, что не собирается общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.