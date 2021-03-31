Переживший ДТП житель Каменского Днепропетровской области Богдан Власюк был признан врачами мертвым и теперь пытается доказать, что он живой. Об этом он рассказал в сюжете программы «Украина сегодня» на телеканале «Украина 24» 30 марта

Как рассказал Власюк, в 2019 году его на скорости 154 км/ч сбил мотоцикл. Он впал в кому, но выжил и вернулся в сознание. Затем он вернулся домой и проходил реабилитацию.

Однако когда его мать обратилась в Пенсионный фонд за справкой, ее назвали мошенницей и выгнали. То ли мать, то ли сестра: украинец три года прятал дома мумию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Одна там самая главная руководительница говорит: вы чего здесь кино рассказываете? Вы знаете, что сын ваш умер… Да он, говорю, живой», — рассказала мать Власюка.

Выяснилось, что в больницу Днепра поступил пациент без сознания, который вскоре умер. Из документов при нем была только справка из МСЭК (Медицинская социально-экспертная комиссия), и его похоронили под фамилией Власюк, перепутав с выжившим.

В загсе выдали свидетельство о смерти, указав его данные. Теперь украинцу приходится доказывать, что скончался другой человек.