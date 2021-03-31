В рамках второго этапа национальной кампании в поддержку прав ЛГБТ «Разные Равные» в Херсоне решили запустить необычный квест. По словам руководителя организации «Гей-альянс Украина» Марины Усмановой, проводится она во многих городах страны. Об этом сайт «Типичный Херсон» написал 31 марта

Впервые в истории: «голая» вечеринка с губернатором на Украине получила объяснение © ССО, pixabay

По словам Усмановой, во время прохождения квеста можно выяснить, например, что благодаря представителям ЛГБТ-сообщества в 80-е годы прошлого века в Херсоне удалось раскрыть ряд громких преступлений, а также узнать малоизвестные факты из жизни выдающихся херсонцев.

«Цель этого квеста — объяснить жителям Херсона, что ЛГБТ — не что-то, завезенное извне, из "Гейропы", что эти люди жили здесь всегда и очень интегрированы в нашу историю. Кстати, вместе с исторической информацией во время квеста люди узнают, какие права человека у нас до сих пор нарушаются относительно ЛГБТ, за что борется правозащитное движение», — рассказала Усманова.

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Она пояснила, что квест также является ответом на запрос горожан на безопасный досуг во время карантина по коронавирусу, так как рассчитан в том числе на самостоятельное прохождение.

ЛГБТ — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, права которых отстаивает ЛГБТ-сообщество.

На Украине в разных городах регулярно проходят различные акции сторонников секс-меньшинств. Зачастую они встречают сопротивление у националистов, которые нападают на участников данных мероприятий.

Ранее на Украине за бюджетные деньги для библиотек закупили иностранный комикс о любви двух принцесс. Это вызвало скандал и требования остановить пропаганду ЛГБТ среди детей и юношества.