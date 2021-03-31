Для того чтобы начать участие в квесте, нужно отсканировать QR-коды, нанесенные на асфальт в центре города. Речь идет конкретно про проспект Ушакова, а также улицы Лютеранскую и Суворова. Код позволит перейти на страницы, посвященные определенным историческим фактам.
По словам Усмановой, во время прохождения квеста можно выяснить, например, что благодаря представителям ЛГБТ-сообщества в 80-е годы прошлого века в Херсоне удалось раскрыть ряд громких преступлений, а также узнать малоизвестные факты из жизни выдающихся херсонцев.
«Цель этого квеста — объяснить жителям Херсона, что ЛГБТ — не что-то, завезенное извне, из "Гейропы", что эти люди жили здесь всегда и очень интегрированы в нашу историю. Кстати, вместе с исторической информацией во время квеста люди узнают, какие права человека у нас до сих пор нарушаются относительно ЛГБТ, за что борется правозащитное движение», — рассказала Усманова.
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Она пояснила, что квест также является ответом на запрос горожан на безопасный досуг во время карантина по коронавирусу, так как рассчитан в том числе на самостоятельное прохождение.
ЛГБТ — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, права которых отстаивает ЛГБТ-сообщество.
На Украине в разных городах регулярно проходят различные акции сторонников секс-меньшинств. Зачастую они встречают сопротивление у националистов, которые нападают на участников данных мероприятий.
Ранее на Украине за бюджетные деньги для библиотек закупили иностранный комикс о любви двух принцесс. Это вызвало скандал и требования остановить пропаганду ЛГБТ среди детей и юношества.