Кандидат от ВО «Свобода» на довыборах в Верховную Раду по 87-му округу Руслан Кошулинский призвал провести новые промежуточные выборы в Ивано-Франковской области. Он написал об этом на своей странице в Facebook 30 марта

«За свой счет»: «слуги народа» срочно выдвинулись в Прикарпатье на подмогу Вирастюку © Василий Вирастюк/Инстаграм

«Учитывая многочисленные нарушения и ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы», — заявил Кошулинский.

В то же время другой претендент на попадание в парламент Александр Шевченко («За будущее») обратился к своему сопернику Василию Вирастюку («Слуга народа»).

«Я пришел на заседание ОИК в городе Надворной, чтобы присутствовать при подсчете голосов. Господина Василия Вирастюка сегодня, к сожалению, не было. Но при этом именно его представители самоустранились от выполнения обязанностей членов ОИК, что привело к блокированию работы избирательной комиссии. Я призываю моего оппонента перестать продолжать попытки фальсифицировать результаты выборов!» — написал Шевченко.

Ранее окружная избирательная комиссия области приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией.

По результатам обработки 67,52% бюллетеней в 87-м округе лидирует Вирастюк — у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Кошулинский — 28,88% голосов. На третьем месте с разницей менее процента находится Шевченко — 28,73% голосов.

Ранее кандидат от «Европейской солидарности» и ветеран военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку Кошулинскому.

Еще раньше в партии Петра Порошенко объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место, и политсила решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Шевченко.