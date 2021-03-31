Российский телеведущий Владимир Соловьев сыронизировал над тем, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на переговоры других участников «нормандской четверки». Об этом он написал в своем Telegram-канале 30 марта

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил написал Соловьев.

Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры по видеосвязи между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.

Ранее Зеленский сам срочно связался с лидерами «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в районе села Шумы Донецкой области.