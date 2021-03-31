«Хотел Зеленский переговорить с лидерами стран "нормандского формата". Обсудить текущие проблемы. Обсудили. Переговорили. И по теме Донбасса. И не только. Вот только без Зеленского обошлись. Так как говорили гаранты Минского соглашения. А Украине надо исполнять взятые на себя обязательства», — написал Соловьев.
Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры по видеосвязи между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.
Ранее Зеленский сам срочно связался с лидерами «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в районе села Шумы Донецкой области.