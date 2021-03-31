Собака президента США Джо Байдена снова укусила человека, из-за чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщил 30 марта телеканал CNN

Шокированная крещенскими купаниями украинская собака стала звездой сети © Николай Синельников / Facebook

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден подтвердила, что овчарка укусила человека.

«Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил», — заверила она.

По словам пресс-секретаря, Мейджор «все еще привыкает к новой обстановке».

Ранее в марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Мейджор при встрече с незнакомым человеком укусил его, что «привело к небольшой травме». По данным CNN, речь шла об одном из сотрудников службы безопасности.

Байден объяснял поведение собаки тем, что питомец в связи с переездом в Белый дом еще не привык к новой обстановке. Поэтому овчарка пытается защищать своего хозяина от незнакомых людей. Президент также отметил, что сейчас Мейджора тренируют.

Президент забрал собаку из приюта в штате Делавэр в 2018 году. Вторая немецкая овчарка Байдена, по кличке Чемпион, на десять лет старше Мейджора.