Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит проверку в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе правительства ФРГ по итогам разговора лидеров России, Франции и Германии, передает РИА Новости

Президент Венесуэлы обвинил Запад в «атаке зависти» на «Спутник V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и возможности для сотрудничества в сфере вакцин, которые зависят от оценки «Спутника V».

«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — пояснили в правительстве.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.