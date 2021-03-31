Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и возможности для сотрудничества в сфере вакцин, которые зависят от оценки «Спутника V».
«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — пояснили в правительстве.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.