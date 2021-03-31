Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта подписал указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра». Об этом сообщается на сайте главы государства

Актеры «Квартала 95» устроили вечеринку, несмотря на карантин © Ксения Кошевая/Инстаграм Алексей Вертинский, Зеленский дал орден «За заслуги» III степени, а актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова получили орден Княгини Ольги III степени.

Также семь деятелей украинских театров получили почетное звание народного артиста страны, еще 21 артист получил звание заслуженного, а четырем актерам дали звание заслуженного деятеля искусств Украины. Кроме того, еще четверо получили звание заслуженного работника культуры Украины и один — звание заслуженного художника Украины.

При этом далеко не все деятели искусств согласны получать награды, врученные именно Зеленским. Так, ранее украинский кинорежиссер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» III степени, которым в честь Дня культуры и искусств его наградил президент Украины.