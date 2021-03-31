Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков». Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает 31 марта РИА Новости

«Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — рассказал замглавы ведомства.

Сейчас ученые Россельхознадзора изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, пока этот показатель составляет не менее шести месяцев.

«Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», — добавил он.

Замруководителя Россельхознадзора пояснил, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных, некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России пока официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и в Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.