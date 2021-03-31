Делегация из более чем 20 депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа» вылетела на 87-й округ (Ивано-Франковская область), чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов на довыборах в парламент. Об этом сообщил глава пропрезидентской партии Александр Корниенко, слова которого привел Интерфакс-Украина 30 марта

В Ивано-Франковской области проведут пересчет голосов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам нардепа, сейчас ситуация на округе «тревожная»: обработано только 67% протоколов участковых избиркомов, а окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, «потому что исчез ее прошлый глава».

Корниенко также сообщил, что в день выборов наблюдатели фиксировали нарушения на участках, поступали даже сообщения о якобы минировании избирательной комиссии. Поэтому, по его словам, «слуги народа» хотят защитить выбор украинцев.

Делегацию депутатов вместе с Корниенко возглавил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Председатель партии уточнил, что нардепы не берут командировки, а летят в Ивано-Франковскую область за свой счет.

Ранее окружная избирательная комиссия области приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией.

По результатам обработки 67,52% бюллетеней в 87-м округе лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк — у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Руслан Кошулинский от «Свободы» — 28,88% голосов. На третьем месте с разницей менее процента находится кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко — 28,73% голосов.

Ранее кандидат от «Европейской солидарности» и ветеран военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку Кошулинскому.

Еще раньше в партии Петра Порошенко объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место, и политсила решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.