«Мы стали еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая. Сейчас досье "Культура приготовления украинского борща" едет в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Надеемся попасть в него как можно скорее», — написал он.
При этом министр подчеркнул, что борщ — это украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов.
«Хватит манипулировать и на почве "русскости" борща, ибо правды не изменить. Борщ — наш», — заявил Ткаченко.
В конце февраля американский телеканал CNN составил список из 20 лучших супов различных мировых культур. Третье место в нем занял борщ, который в статье был назван украинским блюдом с пометкой, что иногда его приписывают русской кухне, но это утверждение горячо оспаривают на Украине.
Впервые власти Украины предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября 2020 года. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти. Это может стать первым случаем, когда в Национальный перечень будет внесен всеукраинский элемент (борщ), а не региональный.