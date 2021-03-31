Номинационное досье «Культура приготовления украинского борща» отправлено в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook 30 марта

Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay

При этом министр подчеркнул, что борщ — это украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов.

«Хватит манипулировать и на почве "русскости" борща, ибо правды не изменить. Борщ — наш», — заявил Ткаченко.

В конце февраля американский телеканал CNN составил список из 20 лучших супов различных мировых культур. Третье место в нем занял борщ, который в статье был назван украинским блюдом с пометкой, что иногда его приписывают русской кухне, но это утверждение горячо оспаривают на Украине.

Впервые власти Украины предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября 2020 года. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти. Это может стать первым случаем, когда в Национальный перечень будет внесен всеукраинский элемент (борщ), а не региональный.