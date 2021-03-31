Украинские депутаты от партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа» устроили потасовку на заседании Верховной Рады из-за очереди к микрофону. Соответствующую видеозапись 30 марта опубликовало издание «Страна»

Потасовка в Раде: премьер-министр Украины оказался в эпицентре депутатских разборок — видео © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Ирины Геращенко, посвященного погромам в центре Киева, который устроили украинские националисты.

Ее речью остался недоволен бывший президент республики и глава фракции Петр Порошенко. Он попытался прорваться к микрофону, но был остановлен депутатами от правящей партии. После этого у трибуны началась потасовка.

На представленных кадрах видно, как депутаты толкают друг друга, пытаясь подойти к выступающей. Часть парламентариев и спикер парламента Дмитрий Разумков попытались помешать противостоянию, но оно переросло в массовую словесную перепалку.

«Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов», — заключила Геращенко после окончания конфликта.