Столкновение началось во время выступления депутата от «Европейской солидарности» Ирины Геращенко, посвященного погромам в центре Киева, который устроили украинские националисты.
Ее речью остался недоволен бывший президент республики и глава фракции Петр Порошенко. Он попытался прорваться к микрофону, но был остановлен депутатами от правящей партии. После этого у трибуны началась потасовка.
На представленных кадрах видно, как депутаты толкают друг друга, пытаясь подойти к выступающей. Часть парламентариев и спикер парламента Дмитрий Разумков попытались помешать противостоянию, но оно переросло в массовую словесную перепалку.
«Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов», — заключила Геращенко после окончания конфликта.